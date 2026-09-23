Тож ми зібрали дані, експертизу наших колег, проаналізувати тенденції і поговоримо про те, які загрози нас чекають взимку, і як до них можливо підготуватися: технологічно і морально.

До кінця серпня ключовою загрозою для української енергетики перед складною зимою видавалися балістичні атаки з Росії. Але от вже місяць як країна потерпає від майже щоденних масованих атак реактивних дронів. В медіа активізуються дискусії про способи протидії цій новій загрозі. Фонд «Повернись живим» вже понад два роки підтримує перехоплення ворожих дронів через проєкт «Дронопад».

Літні тенденції: затишшя перед бурею

Після рекордних 8 тис. запущених БпЛА у травні, влітку значно зменшилася кількість запущених дронів, а також інтенсивність. Наприклад, навесні росіяни регулярно запускали по 600-900 дронів на добу, а за літні місяці — максимум в 600 дронів за добу сягнув лише кілька разів. Про це свідчать дані Повітряних сил, і таку ж динаміку можна побачити в даних OSINT-дослідника Клемана Молена.

Фото: французький OSINT-дослідник Клеман Молен Щомісячна кількість дронів, залучених в атаках на Україну, січень 2024 — липень 2026. Червоним позначено частку імітаційних моделей («Гербера» та «Пародія»).

Головна причина — у зростанні результативності перехоплень Силами оборони. Найактивніше воно відбувалося у 2026 році: з 40% у травні до 50% у червні. Наразі частка збитих російських нереактивних далекобійних ударних та імітаційних БпЛА сягає близько 90%, і абсолютну більшість цих перехоплень здійснюють зенітні дрони-перехоплювачі. Сьогодні ними працюють сотні екіпажів у різних регіонах країни — частина так званої «малої ППО».

Як працюють екіпажі дронів-перехоплювачів

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Схема роботи виглядає так: засоби радіолокаційної розвідки виявляють ворожий БпЛА і передають дані екіпажу. Той піднімає дрон-перехоплювач і виводить його в район імовірного проходження цілі. Далі, за наведенням штурмана, оператор перехоплювача вже за допомогою власної камери знаходить «Шахед», розпізнає його, наздоганяє й виходить на траєкторію атаки. Перехоплювач або безпосередньо вражає ворожий БпЛА, або підривається поруч із ним — пошкоджений «Шахед», як правило, втрачає крило, двигун чи інший критичний елемент і падає.

Головна проблема тут — залежність від погоди. Сильний вітер ускладнює керування, дощ і сніг впливають на електроніку, роботу радарів і зв'язок, і ясність роботи камери. Росіяни намагаються використовувати цю залежність. За свідченнями українських екіпажів, противник активніше застосовує дрони саме тоді, коли робота перехоплювачів ускладнена.

Саме тому, восени, з поганою погодою, кількість звичайних «Шахедів» знову зросте. Запускати їх буде дешевше, ніж реактивні, українські перехоплення стануть менш успішними, тож вони знову стануть ефективним засобом ураження.

Гонка технологій

Перші поодинокі реактивні іранські БпЛА Shahed-238 атакували Україну ще в січні 2024 року, і після тривалої паузи зʼявилися лише в червні 2025-го — вже як російська копія під назвою «Герань-3».

Імпорт в Росію китайських реактивних двигунів виробництва Telefly та Swiwin, дозволив розгорнути серійне виробництво реактивних БпЛА та здешевити його вполовину, за допомогою ввезення підсанкційних 3D принтерів для друку реактивних турбін.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України збитий шахед «Герань-3»

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Пошук рішень на протидію в Україні почався ще в 2025 році, проте не здавався актуальним. До квітня 2026 року в межах грантової програми EU4UA Defence Tech — спільна ініціатива ЄС і Brave1 — виробники отримали 12 грантів по €150 000 на розробку реактивних дронів-перехоплювачів. Їх очікувана швидкість мала складати понад 450 км/год, але розробки не набули попиту. В умовах обмежених ресурсів виробники зробили ставку на простіші ефективні рішення для перехоплення звичайних «Шахедів», які потрібні були «на вже».

Протидія російським БпЛА — безперервний процес взаємної адаптації, у якому технології й тактики обох сторін змінюються у відповідь. Спочатку «Шахеди» переважно літали на малих висотах, але після розвитку мобільних вогневих груп (МВГ) росіянам довелося піднімати БпЛА вище, знижуючи ефективність МВГ.

Коли масштабувалося застосування дронів-перехоплювачів, здатних діяти навіть на висоті кількох кілометрів, росіяни почали застосовувати тактику польотів на наднизьких висотах, ховаючись у рельєфі. Це ускладнило перехоплення дронами, які через нестабільний радіосигнал не могли літати так низько і водночас знову актуалізувало потребу в МВГ.

Щойно проблему з покриттям радіогоризонту вирішили технологічно, РФ почала нарощувати застосування значно швидших реактивних БпЛА, які літають вище зони досяжності МВГ. Коли реактивні засоби збиває здебільшого армійська та винищувальна авіація, Росія вже модернізує найновіші версії «Герань-5» у двох напрямках: озброєння ракетами класу «повітря-повітря» Р-73 та повітряного пуску з літаків Су-25. Якщо ці рішення дійдуть до серійного застосування, це ще більше ускладнить роботу української ППО.

Фото: defence-ua.com

Тепер черговий крок має зробити Україна — модернізувати й масштабувати наявні рішення для боротьби саме з реактивними «Шахедами».

Технологічний розрив

Турбореактивні «Шахеди» мають значну перевагу у швидкості над попередніми поршневими: їх середня швидкість становить 450-500 км/год, максимальна — до 700 км/год. Українські ж перехоплювачі обмежені максимальною швидкістю 300-350 км/год, а для успішного збиття вони мають бути щонайменше на 25% швидшим за ціль. Такий розрив у швидкостях робить їх застосування проти реактивних «Шахедів» практично неможливим. Наразі частка турбореактивних модифікацій, проти яких нинішні перехоплювачі неефективні, становить близько третини від загальної кількості, а за червневою заявою колишнього головнокомандувача Олександра Сирського — РФ планує збільшити цю частку щонайменше до 50%.

Станом на серпень 2026 року чотири українські компанії вже розробили власні реактивні дрони-перехоплювачі й працюють над налагодженням серійного виробництва. Водночас, зважаючи на складність розробки, масштабування та впровадження потенційних рішень, до їх масового застосування ще далеко. До того ж, РФ також не стоїть на місці і розвиває власні технології.

Чи відмовиться Росія від звичайних «Шахедів»?

Хоча дані ГУР МО вказують на те, що РФ нарощує можливості виробництва реактивних Шахедів, проте наразі немає підстав припускати, що зменшується виробництво звичайних поршневих. Вони дешевші, а замість відмови, РФ може адаптувати тактику застосування задля збільшення ефективності. Наприклад влітку поршневі Шахеди активно використовувалися для ударів на ближні відстані по прифронтових регіонах, тоді, як реактивні версії - атакували більш пріоритетні цілі в тилу. Ближчі відстані застосування означають менше часу для українського ППО, аби розпізнати та уразити ціль. До того ж, робота дронового ППО ускладниться із приходом осінніх дощів та туманів.

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Ще одна причина, чому Росія не переходить повністю на ефективніші реактивні моделі, — повна залежність турбореактивних двигунів від китайського імпорту. Натомість базова поршнева версія «Герань-2» має локалізоване й налагоджене виробництво і продовжує модернізуватися у відповідь на розвиток українських перехоплювачів. Нові серії «Герані-2» можуть нести додаткове озброєння (наприклад ПЗРК «Верба», ракети Р-60), мати різні версії бойових частин, систем наведення та керування.

Фото: ГУР МОУ

Фото: ГУР МОУ

Паралельне виробництво турбореактивних і поршневих версій, найімовірніше, триватиме, доки Росія не налагодить серійний випуск власних реактивних двигунів, незалежних від китайського імпорту.

За даними ГУР, станом на серпень 2026 року загальний обсяг накопичених «Гераней» усіх версій сягав 6,2 тисячі одиниць, за рахунок економії дронів влітку. З урахуванням нового масштабованого виробництва спроможність до пуску в комбінованих повітряних атаках осінньо-зимової кампанії може сягнути близько 1 500 засобів за один наліт.

Як протидіяти?

Якщо ефективне рішення для поршневих «Шахедів» вже є, то для протидії новим масованим ударам реактивних «Гераней» не зводиться лише до створення реактивного дрона-перехоплювача — рішення мають бути комплексними.

Йдеться про розробки недорогого малого ракетного озброєння для роботи по повітряним цілям, розбудову інфраструктури для реактивних перехоплювачів, підготовку екіпажів, удари по виробництвах та місцях зберігання і запуску «Шахедів». А також — роботу з міжнародними партнерами над санкціями, що обірвуть ланцюжки постачання китайських комплектуючих і західної електроніки, що дозволяють РФ масово виробляти дешеві ударні дрони.

Очевидно, що цей перелік задач не вирішиться до зими. І кожен новий етап технологічної гонки з ворогом додає ще один шар до системи, яку потрібно утримувати людьми, технікою та інфраструктурою. Мобільні вогневі групи залишаються потрібними поряд із дронами-перехоплювачами, а майбутні засоби боротьби з реактивними БпЛА не скасують необхідності збивати звичайні «Шахеди».

Важливим також залишається розвиток спроможностей екіпажів, адже спроможність ППО створюють навчені й мотивовані люди, які мають достатньо практики й можуть чергувати постійно. Їм потрібні зв'язок і доступ до інформації про повітряну обстановку, транспорт для швидкого переміщення, автономне живлення, обладнані позиції, місця для роботи й відпочинку, ремонт, запасні частини та налагоджена логістика. Саме тому, у «Дронопаді» ми фокусуємося не лише на знарядді — дроні-перехоплювачі, а розбудовуємо екосистему, тобто забезпечуємо військо широкою інфраструктурою, необхідною для успішного функціонування системи, та підтримуємо навчання і підготовку військових.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці 116-ї механізованої бригади готують безпілотник українського виробництва P1-Sun для перехоплення «Шахедів» та інших ударних або розвідувальних дронів на півночі Харківської області, 20 травня 2026 року

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Підготовлений особовий склад та інфраструктура, у яку вже вкладено ресурси, можуть стати основою для швидкого розгортання наступного рішення: якщо новий засіб боротьби з реактивними БпЛА виявиться близьким за принципом дії до нинішніх перехоплювачів, досвідчені екіпажі опанують його значно швидше, але саме наявність людей, командної структури та готової інфраструктури визначатиме, наскільки швидко її вдасться масштабувати по країні.

Прогноз на осінньо-зимову кампанію

З наближенням зими українській ППО стає все складніше: зростає кількість реактивних «Шахедів» у кожній атаці, немає масштабованого рішення для перехоплення реактивних цілей, і при цьому накопичується значний арсенал звичайних поршневих «Шахедів» та їх імітацій.

Фактично, робочою протидією реактивним «Шахедам» наразі залишаються лише ракети, винищувальна та армійська авіація — ресурси, які Україна має в дуже обмеженій кількості, а їх застосування для збиття є непропорційно дорогим. Атаки реактивних шахедів паралізують автомобільну та залізничну логістику, прицільно вибивають склади та АЗС, паралізують роботу бізнесів та органів влади. Компанії втрачають прибутки, а цивільне населення живе в умовах посиленого психологічного тиску й деморалізації.

Погіршення погодних умов — тумани та опади — зменшить ефективність застосування дронів-перехоплювачів навіть проти поршневих «Шахедів», тоді як тактика Росії, ймовірно, сфокусується на енергетичній та комунальній інфраструктурі великих міст, продовольчих і паливних складах — руйнування яких особливо гостро вплине на умови життя населення й завдасть значних збитків бізнесу.

Треба визнати відверто, що зима буде непростою і завчасно подбати про умови, які зможуть покращити побут за відсутності світла, тепла, води та звичних комфортних продуктів.

А головне — не зупинятися у підтримці української ППО. Це справа не лише держави, бізнесів та незалежних інституцій. Це в інтересах кожного з нас.

Думки, викладені в цій колонці, є особистою позицією автора і можуть не збігатися з позицією редакції LB.ua.