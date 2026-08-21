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Defense Tech

МОУ: Сили оборони отримали реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. Які його характеристики

Безпілотник має модульну конструкцію, поміщається у пікап та має мінімальні вимоги до підготовки позиції 

МОУ: Сили оборони отримали реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. Які його характеристики
Alexa Spatium
Фото: МОУ

Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві розповіли, що це швидкісний реактивний безпілотник літакового типу, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей. 

Дрон орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе «Герань-3», «Герань-4», «Герань-5» та Shahed-131. Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших цілей.

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Alexa Spatium має розміри близько 1,5 на 1,7 метра та запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Дрон, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

У Міноборони зазначили, що безпілотник має такі особливості:

  • потужний турбореактивний двигун;
  • висока стеля польоту;
  • значний бойовий радіус дії;
  • широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;
  • гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
  • варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
  • висока маневровість під час польоту;
  • повна дистанційна підготовка і пуск;
  • висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;
  • наявність ефективних пошуково-прицільних систем: телевізійна, інфрачервона.

З початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є:

  • повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів;
  • ударні дрони літакового і коптерного типів;
  • FPV;
  • БпАК-бомбери;
  • дрони-перехоплювачі;
  • дрони-ретранслятори;
  • безпілотники-мішені;
  • БпАК на оптоволокні;
  • front-strike;
  • deep-strike.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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