МОУ: Сили оборони отримали реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. Які його характеристики

Безпілотник має модульну конструкцію, поміщається у пікап та має мінімальні вимоги до підготовки позиції

Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві розповіли, що це швидкісний реактивний безпілотник літакового типу, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей.

Дрон орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе «Герань-3», «Герань-4», «Герань-5» та Shahed-131. Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших цілей.

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Alexa Spatium має розміри близько 1,5 на 1,7 метра та запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Дрон, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

У Міноборони зазначили, що безпілотник має такі особливості:

потужний турбореактивний двигун;

висока стеля польоту;

значний бойовий радіус дії;

широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;

гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;

варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;

висока маневровість під час польоту;

повна дистанційна підготовка і пуск;

висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;

наявність ефективних пошуково-прицільних систем: телевізійна, інфрачервона.

З початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є:

повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів;

ударні дрони літакового і коптерного типів;

FPV;

БпАК-бомбери;

дрони-перехоплювачі;

дрони-ретранслятори;

безпілотники-мішені;

БпАК на оптоволокні;

front-strike;