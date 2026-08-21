МОУ: Сили оборони отримали реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. Які його характеристики

Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У відомстві розповіли, що це швидкісний реактивний безпілотник літакового типу, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей.
Дрон орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе «Герань-3», «Герань-4», «Герань-5» та Shahed-131. Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших цілей.
Alexa Spatium має розміри близько 1,5 на 1,7 метра та запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Дрон, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.
У Міноборони зазначили, що безпілотник має такі особливості:
- потужний турбореактивний двигун;
- висока стеля польоту;
- значний бойовий радіус дії;
- широкий діапазон польоту – від низьких до середніх ешелонів;
- гнучка тактика бойового застосування – за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
- варіативність бойових частин – уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
- висока маневровість під час польоту;
- повна дистанційна підготовка і пуск;
- висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;
- наявність ефективних пошуково-прицільних систем: телевізійна, інфрачервона.
З початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У переліку кодифікованих з початку 2026 року є:
- повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів;
- ударні дрони літакового і коптерного типів;
- FPV;
- БпАК-бомбери;
- дрони-перехоплювачі;
- дрони-ретранслятори;
- безпілотники-мішені;
- БпАК на оптоволокні;
- front-strike;
- deep-strike.
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