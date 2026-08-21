ЦПД: бурхлива реакція РФ на санкції щодо “Маши і Ведмедя” є маркером правильності наших дій

"Прихована пропаганда під виглядом дитячого контенту – це також зброя агресора, спрямована на найвразливішу аудиторію".

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Кадр з мультфільму «Маша та ведмідь»

Російська влада бурхливо відреагувала на запровадження санкцій відносно творців російського мультсеріалу “Маша та Ведмідь”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вибухнув обуренням через рішення України про застосування обмежувальних заходів щодо авторів мультсеріалу.

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“У Кремлі завели звичну платівку про те, що цей продукт “підкорив весь світ своєю добротою” та “пропагандою в хорошому сенсі цього слова”, а Україна нібито “почала війну с мультиками””, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додали, що така емоційна та хвороблива реакція офіційної Москви – найкращий маркер того, що Україна діє правильно, послідовно очищуючи інформаційний простір від проявів кремлівської пропаганди.

Зазначається, що запровадження санкцій стосовно творців цього продукту стало можливим завдяки злагодженій роботі Центру протидії дезінформації, радника-уповноваженого Президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Міністерства культури та інших профільних колег.

"Прихована пропаганда під виглядом дитячого контенту – це також зброя агресора, спрямована на найвразливішу аудиторію. Саме тому необхідно позбавляти Росію подібних інструментів “м'якої сили” та гібридного впливу", – підкресили у ЦПД.