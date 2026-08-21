Унаслідок обстрілів Херсона сьогодні постраждали дві людини

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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона росіянами постраждали дві людини.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 09:10 ворог з безпілотника атакував Центральний район.

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Постраждав 43-річний херсонець. Він дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, рану голови.

Співробітники поліції доправили потерпілого до лікарні. Наразі він ушпиталений для надання необхідної медичної допомоги.

Близько 10:35 російські окупанти намагались атакувати з дрона авто в середмісті.

Постраждала 68-річна херсонка, яка перебувала поруч з місцем удару. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення правого передпліччя і спини.

Потерпілу доправлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.