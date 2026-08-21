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Унаслідок обстрілів Херсона сьогодні постраждали дві людини

Чоловіка та жінку госпіталізували.

Унаслідок обстрілів Херсона сьогодні постраждали дві людини
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона росіянами постраждали дві людини.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Близько 09:10 ворог з безпілотника атакував Центральний район.

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Постраждав 43-річний херсонець. Він дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, рану голови.

Співробітники поліції доправили потерпілого до лікарні. Наразі він ушпиталений для надання необхідної медичної допомоги.

Близько 10:35 російські окупанти намагались атакувати з дрона авто в середмісті.

Постраждала 68-річна херсонка, яка перебувала поруч з місцем удару. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення правого передпліччя і спини.

Потерпілу доправлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, і ще 23 – поранені.
  • Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, будинок культури, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.
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