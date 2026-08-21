Унаслідок обстрілів Херсона сьогодні постраждали дві людини

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона росіянами постраждали дві людини.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Близько 09:10 ворог з безпілотника атакував Центральний район.
Постраждав 43-річний херсонець. Він дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, рану голови.
Співробітники поліції доправили потерпілого до лікарні. Наразі він ушпиталений для надання необхідної медичної допомоги.
Близько 10:35 російські окупанти намагались атакувати з дрона авто в середмісті.
Постраждала 68-річна херсонка, яка перебувала поруч з місцем удару. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення правого передпліччя і спини.
Потерпілу доправлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, і ще 23 – поранені.
- Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, будинок культури, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.