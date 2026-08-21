Ворог вбив одну людину на Херсонщині, і ще 23 осіб поранив

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, і ще 23 – поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Сагайдачне, Новорайськ, Олександрівка, Чарівне, Красносільське, Раківка, Урожайне, Томарине, Високе, Вітрове, Стапне, Хрещенівка, Нововоскресенське, Борозенське, Дар'ївка, Вірівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Дудчани, Золота Балка, Микільське, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам'янка, Осокорівка, Приозерне, Токарівка, Тягинка, Комишани, Лозове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, будинок культури, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.