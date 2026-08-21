Майже 1400 окупантів знищили вчора Сили оборони

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин,. 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 12 НРК, 551 автомобільну техніку та автоцистерни і 8 штук спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб
- танків – 12 286 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.
- артилерійських систем – 48 318 (+57) од.
- РСЗВ – 2 052 (+2) од.
- засоби ППО – 1 581 (+4) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.
- крилаті ракети – 5 049 (+39) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.
- спеціальна техніка – 4 559 (+8) од.
Дані уточнюються.