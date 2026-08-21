Майже 1400 окупантів знищили вчора Сили оборони

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин,. 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 12 НРК, 551 автомобільну техніку та автоцистерни і 8 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 474 030 солдатів.

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