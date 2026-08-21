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Майже 1400 окупантів знищили вчора Сили оборони

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 474 030 солдатів.

Майже 1400 окупантів знищили вчора Сили оборони
російська техніка, ілюстративне фото
Фото: скріншот з відео

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин,. 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 12 НРК, 551 автомобільну техніку та автоцистерни і 8 штук спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб 
  • танків – 12 286 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.
  • артилерійських систем – 48 318 (+57) од.
  • РСЗВ – 2 052 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 581 (+4) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.
  • крилаті ракети – 5 049 (+39) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 137 369 (+551) од.
  • спеціальна техніка – 4 559 (+8) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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