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Ще трьох людей вдалося евакуювати з прифронтового Нікополя

За декілька місяців до цього, сім'я постраждала від ворожої атаки.

Ще трьох людей вдалося евакуювати з прифронтового Нікополя
Евакуація з Нікополя
Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровщини

Поліцейський підрозділ "Білі янголи" евакуював з прифронтового Нікополя, на Дніпропетровщині, ще трьох людей. 

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Матір із двома неповнолітніми синами — 13-річним Микитою та 4-річним Олександром наважилась на евакуацію через постійні обстріли, внаслідок яких, наприкінці травня, постраждала і їхня сім'я.

Тоді в місті стався важкий ворожий мінометний обстріл. Один із ударів припав у двір під під’їздом, де перебували люди. Внаслідок атаки жінка отримала осколкові поранення, її чотирирічний син також постраждав, а чоловік зазнав тяжких травм. 

Під час евакуації, за автомобілем певний час спостерігав ворожий Mavic. Та сім'ю вдалося безпечно вивезти з міста. Далі родину передали  представникам благодійної організації Save Ukraine. 

"Поліція закликає мешканців прифронтових громад, які систематично зазнають атак ворожої армії, не зволікати з евакуацією та не ризикувати найдорожчим — власним життям і життям своїх дітей. Залишити заявку на евакуацію з прифронтових громад Нікопольського району можна за телефоном 066 239 03 54", - йдеться в повідомленні.

  • Із 16 населених пунктів Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 неповнолітніх. 
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