Міноборони обрало чотири моделі аптечок для військових

Після збору відгуків буде організовано закупівлі через систему ProZorro.

Міністерство оборони оновлює аптечки для військовослужбовців з урахуванням досвіду інтенсивних бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що за результатами випробувань понад 30 українських та іноземних зразків фахівці відібрали чотири найкращі моделі, які мають замінити морально застарілі зразки.

Реклама

Модель № 61: Тип «Рол»/«Тунель». Наскрізна трубчаста база-чохол із двостороннім доступом. Внутрішній вкладиш миттєво витягується за петлі будь-якою рукою. Всередині – наскрізна кишеня-рукав та еластичні чарунки.

Модель № 35: Фіксується на базі за допомогою велкро (липучка) та компресійної стропи з фастексом. Розгортається в одну лінію на три робочі секції із сітчастими кишенями та вертикальними еластичними чарунками. Обладнана посиленою ручкою Rip-Away.

Модель № 27: Класична відривна конструкція із підсиленою пластиком базовою платформою MOLLE. Має верхній фіксуючий клапан (105 мм) та спіральний страхувальний шнур, що запобігає втраті підсумка у бою. Внутрішні кишені 110 мм із чарунками 25 мм.

Модель № 24: Модифікація відривного типу з верхньою пряжкою-фастексом та глибокими внутрішніми кишенями (200 мм). Обладнана розширеними еластичними стрічками (35 мм) для надійної фіксації більш габаритного медичного майна.

Читайте також Військові аптечки проти крему з ромашкою. Які пріоритети мають бути в Командування Медичних сил

"Коли захисник отримав поранення, рахунок іде на секунди. Від зручності використання аптечних підсумків залежить життя, і якщо його спроєктовано так, що потрібний засіб складно діставати, навички з такмеду можуть не врятувати – військовий просто не встигне ним скористатися. Ми перевірили різні варіанти і обрали рішення, які стануть новим стандартом забезпечення захисників", - прокоментував директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Дмитро Самофалов.

Наразі сформовано тимчасові вимоги (техніко-якісні характеристики) до чотирьох обраних типів. На другому етапі розпочнеться дослідна експлуатація терміном до одного року. Захисники на передовій випробують нові підсумки у реальних бойових умовах. Після збору відгуків буде розроблено офіційну Технічну специфікацію для запусків великих централізованих торгів через систему ProZorro.