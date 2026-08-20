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​Суд відправив за ґрати дезертира, який коригував російські обстріли Дніпра

Після вербування військовий отримав завдання виявляти пункти базування Сил оборони для підготовки нових ракетно-дронових ударів.

​Суд відправив за ґрати дезертира, який коригував російські обстріли Дніпра
засуджений
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який коригував обстріли Дніпра. 

Про це повідомила Служба безпеки, яка викрила зрадника у січні цього року.

На росіян працював місцевий мобілізований. Російська спецслужба звернула на нього увагу через прокремлівські коментарі в чатах у Телеграмі.

Після вербування військовий отримав завдання виявляти пункти базування Сил оборони для підготовки нових ракетно-дронових ударів. Перебуваючи поза межами своєї частини, він їздив у громадському транспорті і приховано фотографував оборонні об’єкти, фіксуючи їхні координати на Google-картах. Згодом чоловік самовільно залишив службу і передав окупантам розташування своєї військової частини.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила зрадника, убезпечила позиції українських військових і затримала його в помешканні родичів, де той переховувався. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами збору розвідданих та зв'язку з російським куратором.

Суд визнав затриманого винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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