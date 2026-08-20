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​У закладах освіти Києва облаштували 375 тисяч місць в укриттях, - КМДА

За останні два роки фонд захисних споруд збільшився на 62,7 тис. місць. 

​У закладах освіти Києва облаштували 375 тисяч місць в укриттях, - КМДА
нове збудоване протирадіаційне укриття в одному з ліцеїв у Шевченківському районі міста.
Фото: kyivcity.gov.ua

У комунальних закладах освіти Києва облаштували 375 тисяч місць в укриттях. 

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що за останні два роки фонд захисних споруд збільшився на 62,7 тис. місць. 

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"Безпека дітей лишається пріоритетом у місті. За останні два роки нам вдалося суттєво збільшити кількість місць в укриттях – сьогодні в закладах освіти Києва їх уже 375 тисяч. Це дозволяє створювати безпечніші умови для організації очного навчання. Утім, ми продовжуємо працювати: будуємо нові укриття, щоб діти могли навчатися очно в максимально безпечних умовах", – зазначив Мондриївський.

Наразі, за його словами, в закладах дошкільної освіти облаштували 75 тис. місць в укриттях, загальної середньої освіти – 270,7 тис., професійної освіти – 9,9 тис., фахової передвищої і вищої освіти – 12,9 тис. місць.

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Паралельно триває будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями. На 2026 рік із міського бюджету на ці роботи передбачили 937 млн грн. До кінця цього року планується завершити будівництво ще 7 таких споруд – 3 у закладах дошкільної освіти і 4 у школах.

У попередні роки в Києві вже завершили будівництво 9 споруд подвійного призначення – 2 для закладів дошкільної освіти і 7 для загальної середньої освіти.

"Ми розуміємо, що безпекова ситуація може змінюватися щодня, тому питання укриттів потребує постійної уваги. Йдеться не лише про кількість місць, а й про їх готовність, належні умови та можливість організувати освітній процес. Саме тому місто продовжує інвестувати і в нове будівництво, і в облаштування безпечного освітнього середовища", – наголосив Мондриївський.

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Напередодні Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про забезпечення безперешкодного доступу до укриттів та посилення вимог до їхнього утримання. 

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