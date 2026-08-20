Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона постраждало вже 13 людей

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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів росіянами Корабельного района Херсона постраждало вже 13 людей.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Унаслідок атаки російського дрона постраждали троє працівників комунального підприємства – 55-річний, 65-річний та 29-річний чоловіки.

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Атака сталася близько 06:35. Постраждалих працівники поліції доставили до лікарні. У всіх діагностували мінно-вибухові травми.

Також співробітники поліції доставили до лікарні двох чоловіків 34 і 35 років, які постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника.

Попередньо, в обох – мінно-вибухові травми.

До лікарні звернулися двоє постраждалих внаслідок ранкової дронової атаки близько 07:00.

У чоловіків 40 та 45 років мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Наразі їм надають необхідну допомогу та проводять дообстеження.

До медиків по допомогу звернувся 64-річний херсонець, якого ворожий дрон атакував близько 07:15.

Чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення.

Російські окупанти близько 06:40 атакували один із ринків у Корабельному районі. Поранення дістали 5 людей.

У 54-річної, 35-річної жінок та чоловіків 38, 49, 64 років – мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба. Наразі їм надається необхідна допомога та проводиться дообстеження.