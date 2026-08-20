Фон дер Ляєн: Росія програє війну й мститься, атакуючи цивільних в Україні

На обстріл Росією українських міст відреагували президентка Єврокомісії та посол ЄС в Україні.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія програє розпочату нею війну, а у відповідь атакує цивільних та критичну інфраструктуру України.

"Росія програє війну, яку вона розпочала. І вона мстить, атакуючи цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", – написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Вона зазначила, що ЄС разом із державами-членами та партнерами працює над посиленням протиракетної оборони України. Це має допомогти запобігати загибелі людей.

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Russia is losing the war it started.



And it is retaliating by targeting civilians and civilian infrastructure.



We are working with Member States and our partners to support Ukraine’s anti-ballistic capabilities.



So that Ukraine has the means to prevent the loss of lives.



The… https://t.co/w6xphtnwMm — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026

На російську атаку також відреагувала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Десятки ракет і дронів, спрямованих проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, - це не шлях до миру", – наголосила Валтонен у дописі в Х. Вона закликала притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за агресію і завдані війною руйнування.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також заявила, що Росія протягом понад восьми годин завдавала масованого удару по Києву.

"Це не війна на полі бою. Солдати не воюють із солдатами. Росія вбиває цивільних і бомбардує житлові будинки та дитячі лікарні", – написала посол ЄС.

Kyiv under a massive russian attack!



For more than eight hours.



russia killed at least 12 people in Kyiv. 34 more were injured. These numbers might still grow.



In Solomianskyi district, the upper floors of a nine-storey residential building were destroyed. People were trapped… pic.twitter.com/yLLVxoxWMk — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 20, 2026