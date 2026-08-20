З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоВійна

Фон дер Ляєн: Росія програє війну й мститься, атакуючи цивільних в Україні

На обстріл Росією українських міст відреагували президентка Єврокомісії та посол ЄС в Україні.

Фон дер Ляєн: Росія програє війну й мститься, атакуючи цивільних в Україні
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія програє розпочату нею війну, а у відповідь атакує цивільних та критичну інфраструктуру України.

"Росія програє війну, яку вона розпочала. І вона мстить, атакуючи цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", –  написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Вона зазначила, що ЄС разом із державами-членами та партнерами працює над посиленням протиракетної оборони України. Це  має допомогти запобігати загибелі людей.

Реклама

На російську атаку також відреагувала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. 

"Десятки ракет і дронів, спрямованих проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, - це не шлях до миру", – наголосила Валтонен у дописі в Х. Вона закликала притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за агресію і завдані війною руйнування.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також заявила, що Росія протягом понад восьми годин завдавала масованого удару по Києву. 

 "Це не війна на полі бою. Солдати не воюють із солдатами. Росія вбиває цивільних і бомбардує житлові будинки та дитячі лікарні", – написала посол ЄС.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies