Росія минулої доби атакувала чотири райони Дніпропетровської області

Минулої доби ворог майже 20 разів атакував Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.
Під удар потрапили чотири райони.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені будинок культури, магазини та автівки.
В Апостоловому Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.
У Синельниківському районі під ударом була Васильківська громада. Понівечена інфраструктура.
Російська армія також атакувала Кам'янське.
- Вчора повідомлялося, що внаслідок обстрілів області постраждав 32-річний працівник поліції.