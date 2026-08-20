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Росія минулої доби атакувала чотири райони Дніпропетровської області

Окупанти вдарили по регіону безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Росія минулої доби атакувала чотири райони Дніпропетровської області
Фото: Вікіпедія

Минулої доби ворог майже 20 разів атакував Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Під удар потрапили чотири райони.

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На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені будинок культури, магазини та автівки. 

Наслідки обстрілів росіянами Дніпропетровської області
Наслідки обстрілів росіянами Дніпропетровської області

В Апостоловому Криворізького району виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі під ударом була Васильківська громада. Понівечена інфраструктура.

Російська армія також атакувала Кам'янське.

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