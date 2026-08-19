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Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждав поліцейський

Ворог упродовж дня понад 20 разів атакував Нікопольський район.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждав поліцейський
наслідки атаки РФ по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 19 серпня, ворог понад 20 разів атакував Нікопольщину Дніпропетровської області  артилерією та безпілотниками. Одна людина постраждала.

 Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Противник поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах", – зазначає він. 

Пошкоджені інфраструктура, харчове підприємство, коледж, адмінбудівля, приватні будинки і багатоповерхівки, магазин, автівки.

Постраждав 32-річний працівник поліції. Він лікуватиметься амбулаторно.

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