Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждав поліцейський

"Противник поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах", – зазначає він.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж дня, 19 серпня, ворог понад 20 разів атакував Нікопольщину Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Одна людина постраждала.

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