Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждав поліцейський

Упродовж дня, 19 серпня, ворог понад 20 разів атакував Нікопольщину Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Одна людина постраждала.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Противник поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах", – зазначає він.
Пошкоджені інфраструктура, харчове підприємство, коледж, адмінбудівля, приватні будинки і багатоповерхівки, магазин, автівки.
Постраждав 32-річний працівник поліції. Він лікуватиметься амбулаторно.
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