ЦПД спростував фейки роспропаганди про нібито продаж Україною західної зброї терористам

Центр протидії дезінформації спростував російські заяви про нібито продаж Україною західної зброї терористам і наркокартелям.

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Центр протидії дезінформації фіксує активізацію російської інформаційної операції, спрямованої на міжнародну аудиторію. Її мета – поширити твердження про нібито постачання Україною західної зброї терористам, повстанцям і наркокартелям та таким чином підірвати підтримку України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У проросійському сегменті іноземних медіа поширюють повідомлення про начебто перенаправлення переданого Україні західного озброєння до незаконних збройних формувань та злочинних угруповань.

У ЦПД наголошують, що твердження про «продаж Україною західної зброї на чорному ринку» не мають доказового підтвердження. Також немає підтверджених фактів причетності українських державних органів до організованого постачання західного озброєння іноземним злочинним або терористичним структурам.

За даними Центру, російська пропаганда періодично реанімує такі наративи та поширює їх через проросійські іноземні медіа.

У ЦПД зазначають, що таким чином Росія намагається посіяти сумніви у західних суспільствах щодо подальшої військової допомоги Україні та сформувати викривлене уявлення про використання переданого озброєння.