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Лубінець: з початку повномасштабного вторгнення РФ з полону звільнено вже 9716 українців

Україна продовжує працювати над поверненням усіх військовополонених та пошуком безвісти зниклих.

Лубінець: з початку повномасштабного вторгнення РФ з полону звільнено вже 9716 українців
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з російського полону додому вже повернулися 9716 українців.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Хочу наголосити, що добре розумію: за кожним українцем – полоненим або зниклим безвісти є родина, яка чекає. І, зокрема, по кількох повернутих оборонцях сьогодні ми були на зв’язку з їхніми рідними та допомагали у вирішенні низки питань. Я надалі виділяю цю комунікацію та підтримку родин як ключову у своїй роботі. І ми продовжуємо робити все можливе, щоб знайти кожного зниклого безвісти та повернути кожного полоненого додому. Загалом від 24 лютого 2022 року в Україні вже 9 716 українця", – написав омбудсман. 

Україна продовжує працювати над поверненням усіх військовополонених та пошуком українців, які вважаються зниклими безвісти.

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