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Російські окупанти атакували безпілотником Комишани на Херсонщині

Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Російські окупанти атакували безпілотником Комишани на Херсонщині
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Сьогодні армія РФ атакувала безпілотником селище Комишани на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали 54-річна жінка та 56-річний чоловік. 

Про це повідомила Херсонська ОВА.

54-річна жінка перебувала на подвір’ї власного будинку, коли російський дрон завдав удару. Вона отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

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Медики надали їй необхідну допомогу. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

Згодом до лікарні звернувся ще один житель Комишан, який постраждав через атаку російського безпілотника.

У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги його також відпустили на амбулаторне лікування.

У Херсоні до лікарні звернулася 21-річна місцева жителька, яка з 12 по 18 серпня чотири рази потрапляла під удари російських дронів. 

Обстріли Херсона та області

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