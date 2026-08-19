Удар по РКЦ "Прогрес" у Самарі: Генштаб підтвердив ураження цехів та велику пожежу

Йдеться про наслідки удару по ракетно-космічному центру, який відбувся 15 серпня 2026 року.

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У Самарі підтверджено ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про наслідки удару по ракетно-космічному центру "Прогрес", завданого 15 серпня.

Військові проаналізували додаткові дані і з’ясували, що внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

РКЦ "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Воно бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз". Продукцію підприємства використовують, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань.

"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", – зазначили у Генштабі.