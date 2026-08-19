Удар по РКЦ "Прогрес" у Самарі: Генштаб підтвердив ураження цехів та велику пожежу

У Самарі підтверджено ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод".
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Йдеться про наслідки удару по ракетно-космічному центру "Прогрес", завданого 15 серпня.
Військові проаналізували додаткові дані і з’ясували, що внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.
РКЦ "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Воно бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз". Продукцію підприємства використовують, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань.
"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", – зазначили у Генштабі.
- 15 серпня губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев підтвердив удар по одному з промислових підприємств регіону, але не назвав конкретний об’єкт, який атакували. Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що мовиться саме про "Прогрес".