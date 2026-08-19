Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево відвідує Київ.
Про це повідомили в українському МЗС.
Очільник міністерства Андрій Сибіга висловив йому співчуття у зв’язку з масштабними лісовими пожежами у Бельгії та запевнив, що Україна готова надати допомогу в подоланні цього стихійного лиха.
Сторони провели детальні переговори з широкого спектру питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Сибіга поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, посилення російського терору проти цивільних українців і свободи судноплавства, мирні зусилля.
“Допоки Москва відмовляється від миру, ціна затягування війни має постійно зростати. Санкції працюють. Зараз триває робота над 22-м пакетом ЄС. Він має бути руйнівним для Росії, особливо для її оборонно-промислового комплексу”, – наголосив глава МЗС.
Особливу увагу очільники МЗС приділили посиленню повітряного щита над Україною, а також зміцненню енергетичної та економічної стійкості. Окремо обговорили трек заморожених російських активів, можливостей їхнього використання.
За словами Андрія Сибіги, Бельгія входить до країн-лідерів, які надають найбільшу підтримку Україні.
Глава МЗС подякував за виділення цього року понад мільярд євро військової допомоги, додаткових 100 млн до PURL та збільшення кількості F-16 для України.
“Підготовка пілотів та технічного персоналу, а також майбутня передача літаків – це прямий внесок у захист українського неба”, – зауважив Андрій Сибіга.
Глава МЗС зазначив, що Україна прагне поглиблювати співпрацю з оборонними підприємствами Бельгії, зокрема у сферах розмінування, виробництва дронів і боєприпасів.
- Прево раніше заявив, що Бельгія не виключає використання заморожених російських активів на користь України. Однак для цього потрібно, щоб юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно взяли на себе інші країни Європейського Союзу.