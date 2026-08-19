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Міністр закордонних справ Бельгії провів перемовини з Сибігою

Очільник українського МЗС поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, посилення російського терору проти цивільних українців і свободи судноплавства, мирні зусилля.

Міністр закордонних справ Бельгії провів перемовини з Сибігою
Міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево та Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево відвідує Київ.

Про це повідомили в українському МЗС.

Очільник міністерства Андрій Сибіга висловив йому співчуття у зв’язку з масштабними лісовими пожежами у Бельгії та запевнив, що Україна готова надати допомогу в подоланні цього стихійного лиха. 

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Сторони провели детальні переговори з широкого спектру питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Сибіга поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, посилення російського терору проти цивільних українців і свободи судноплавства, мирні зусилля.

“Допоки Москва відмовляється від миру, ціна затягування війни має постійно зростати. Санкції працюють. Зараз триває робота над 22-м пакетом ЄС. Він має бути руйнівним для Росії, особливо для її оборонно-промислового комплексу”, – наголосив глава МЗС.

Особливу увагу очільники МЗС приділили посиленню повітряного щита над Україною, а також зміцненню енергетичної та економічної стійкості. Окремо обговорили трек заморожених російських активів, можливостей їхнього використання. 

За словами Андрія Сибіги, Бельгія входить до країн-лідерів, які надають найбільшу підтримку Україні. 

Глава МЗС подякував за виділення цього року понад мільярд євро військової допомоги, додаткових 100 млн до PURL та збільшення кількості F-16 для України. 

“Підготовка пілотів та технічного персоналу, а також майбутня передача літаків – це прямий внесок у захист українського неба”, – зауважив Андрій Сибіга. 

Глава МЗС зазначив, що Україна прагне поглиблювати співпрацю з оборонними підприємствами Бельгії, зокрема у сферах розмінування, виробництва дронів і боєприпасів.

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