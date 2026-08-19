Киянин отримав 6 років позбавлення волі за вбивство собаки

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 34-річному чоловіку, обвинуваченому у вбивстві собаки.
Про це повідомляє міська прокуратура.
"Киянин, який мешкав з матір’ю та братом, зайшов у кімнату, де була мальтійська болонка його матері. Песик на прізвисько Кузя почав гавкати, що не сподобалось чоловіку. Він схопив собаку та силою викинув в коридор, пес вдарився об підлогу. Від отриманих травм собака загинув", - йдеться в повідомленні.
У жовтні 2025 року обвинувальний акт щодо чоловіку було скеровано до суду.
Суд визнав його винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України). Також цього ж чоловіка судили за крадіжку з машини, яку її власниця не зачинила (ч.4 ст.185 КК України).
За сукупністю злочинів обвинуваченого засуджено до 6 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.
- З 2017 року Україна посилила покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Так, знущання з тварин, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на термін до шести місяців або обмеженням волі на термін до трьох років. Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на термін від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, вчинені з особливою жорстокістю або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років.
- В МВС розповідали про алгоритм дій, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами: насамперед потрібно зафіксувати жорстоке поводження з тваринами – зняти фото чи відео. Далі – по максимуму знайти свідків, взяти їх контактні дані, дізнатися контактні дані власника тварини. Наступний крок – звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви потрібно долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків.