На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини

Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

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Минулої доби у Херсонській області від російської агресії загинуло 2 людини, 10 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожими авіаційними, дроновими та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Берислав, Зміївка, Раківка, Урожайне, Чарівне, Лозове, Милове, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Гаврилівка, Нововоронцовка, Любимівка, Хрещенівка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Степне, Високе, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також росіяни понівечили стільникову вежу, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.