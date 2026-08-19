Протягом вечора і ночі росіяни понад 10 разів обстрілювали Дніпропетровську область

За вечір і ніч Росія понад 10 разів била по двох районах Дніпропетровської області дронами і артилерією. За інформацією ОВА, потерпілих немає.
Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони. У першому ворог цілив по Нікополю і Марганецькій громаді.
«Зайнявся магазин, понівечена адмінбудівля», – сказав голова ОВА Олександр Ганжа.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.
- Учора вранці і вдень ворог атакував Дніпропетровську область близько півсотні разів. Обстрілював Самарський, Синельниківський, Криворізький і Нікопольський райони.
- З 16 населених пунктів Дніпропетровської області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми.