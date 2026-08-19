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Протягом вечора і ночі росіяни понад 10 разів обстрілювали Дніпропетровську область

Під ударами перебували Криворізький і Нікопольський райони. 

Протягом вечора і ночі росіяни понад 10 разів обстрілювали Дніпропетровську область
Олександр Ганжа
Фото: Олександр Ганжа/Фейсбук

За вечір і ніч Росія понад 10 разів била по двох районах Дніпропетровської області дронами і артилерією. За інформацією ОВА, потерпілих немає.

Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони. У першому ворог цілив по Нікополю і Марганецькій громаді. 

«Зайнявся магазин, понівечена адмінбудівля», – сказав голова ОВА Олександр Ганжа.  

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.

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