На зупинці для працівників Запорізької АЕС вибухнув дрон: є загиблий та поранені

Про це директор окупованої ЗАЕС повідомив МАГАТЕ.

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18 серпня близько 06:00 на автобусній зупинці, якою користувалися працівники Запорізької АЕС вибухнув безпілотник. Є загиблий та понад десяток постраждалих.

Про це повідомили в МАГАТЕ, посилаючись на повідомлення директора окупованої ЗАЕС.

Внаслідок вибуху загинула 1 людина, ще 15 працівників станції отримали поранення. Троє людей перебувають у важкому стані.

Директор ЗАЕС назвав це найгіршою подією, з якою стикалася станція.

Також в Міжнародному агентстві з ядерної енергії повідомили про атаки в промисловій зоні ЗАЕС. Водночас, загроз ядерній безпеці там не зафіксували.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі закликає військових командувачів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто завдає ударів по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії. Вони абсолютно суперечать семи основним принципам і п'яти принципам та становлять значні ризики для ядерної безпеки й захищеності під час конфлікту», — йдеться у повідомленні.