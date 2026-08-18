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На Сумщині викрили три шахрайські call-центри

Вони продавали контент для користувачів "OnlyFans".

На Сумщині викрили три шахрайські call-центри
Шахрайські сall-центри
Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

На Сумщині припинили діяльність трьох шахрайських call-центрів.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцями проживання та діяльності організаторів і учасників.

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Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

Під час обшуків виявили діючий call-центр з працівниками та комп’ютерною технікою. Його діяльність здійснювалася у вигляді продажу контенту сексуального характеру для користувачів онлайн-платформи «OnlyFans». 

"Встановлено, що зловмисники заволодівали коштами потерпілих в обмін на обіцянку надіслати фото та відео зображення. Натомість, отримавши кошти, вони не виконували домовленостей, вводячи клієнтів в оману", - повідомили в поліції.

Поліцейські припинили діяльність трьох подібних call-центрів, які діяли на Сумщині.

Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

Під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили 15 ноутбуків, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких містилася інформація щодо вчинення шахрайських дій, стартові пакети з сім-картками, чорнові записи з інструкціями шахрайських дій, камери відеоспостереження з флеш носіями та банківські картки.

Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

За результатами обшуків за місцями проживання можливих організаторів цих call-центрів вилучили понад 100 000 гривень, мобільний телефон та боєприпаси до автоматичної зброї.

"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, проводяться подальші слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення додаткового кола осіб, причетних до незаконної діяльності на території області, а також потерпілих внаслідок злочинної діяльності осіб", - зазначили в поліції.

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