Вони потрапили в полон під час боїв на території Лиманської, Миколаївської і Добропільської громад.

Дев’ятеро окупантів отримали підозри у державній зраді і колабораційній діяльності.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що двоє донеччан приєдналися до бойовиків ще у 2015–2016 роках, а ще шестеро жителів Донбасу і Криму добровільно вступили до лав російської армії протягом 2022–2026 років. Серед них були командири, стрільці й навідник реактивної артилерії.

Зловмисники чергували на блокпостах, охороняли склади з боєприпасами, ремонтували техніку і брали участь у штурмах українських позицій поблизу Бахмута, Покровська, Краматорська й інших гарячих точок.

У червні-липні цього року українські захисники взяли усіх дев’ятьох у полон під час боїв на території Лиманської, Миколаївської і Добропільської громад. Затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.