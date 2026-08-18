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Офіс Генпрокурора: Дев’ятьом полоненим бойовикам повідомили про підозру в державній зраді

Вони потрапили в полон під час боїв на території Лиманської, Миколаївської і Добропільської громад.

Офіс Генпрокурора: Дев’ятьом полоненим бойовикам повідомили про підозру в державній зраді
підозрювані бойовики
Фото: Офіс Генпрокурора

Дев’ятеро окупантів отримали підозри у державній зраді і колабораційній діяльності.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що двоє донеччан приєдналися до бойовиків ще у 2015–2016 роках, а ще шестеро жителів Донбасу і Криму добровільно вступили до лав російської армії протягом 2022–2026 років. Серед них були командири, стрільці й навідник реактивної артилерії. 

Зловмисники чергували на блокпостах, охороняли склади з боєприпасами, ремонтували техніку і брали участь у штурмах українських позицій поблизу Бахмута, Покровська, Краматорська й інших гарячих точок.

У червні-липні цього року українські захисники взяли усіх дев’ятьох у полон під час боїв на території Лиманської, Миколаївської і Добропільської громад. Затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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