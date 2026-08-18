Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни завдали чотири авіаудари по Краматорську: поранено трьох цивільних, серед них – 11-річний хлопчик

Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі.

​Росіяни завдали чотири авіаудари по Краматорську: поранено трьох цивільних, серед них – 11-річний хлопчик
Краматорськ, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Російські військові здійснили чотири авіаудари по Краматорську, у результаті трьох людей було поранено, серед них - 11-річний хлопчик.

Про це у Telegram повідомила прокуратура Донецької області.

Для атак ворог застосував фугасні авіаційні бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Реклама

"Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу за місцями мешкань поранено чоловіка і жінку віком 71 та 84 роки й 11-річного хлопчика. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: ДСНС

У ДСНС також повідомили, що удар спричинив пожежу в одному з багатоквартирних будинків. Також загорілися два автомобілі. 

Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники ліквідували пожежі. Також вогнеборці через обстріл ліквідували займання приватного будинку, господарчої споруди та сухої трави.

Раніше, 13 серпня, росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді. Повідомлялося про загиблих і поранених.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies