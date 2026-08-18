Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі.

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Російські військові здійснили чотири авіаудари по Краматорську, у результаті трьох людей було поранено, серед них - 11-річний хлопчик.

Про це у Telegram повідомила прокуратура Донецької області.

Для атак ворог застосував фугасні авіаційні бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК.

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"Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу за місцями мешкань поранено чоловіка і жінку віком 71 та 84 роки й 11-річного хлопчика. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: ДСНС

У ДСНС також повідомили, що удар спричинив пожежу в одному з багатоквартирних будинків. Також загорілися два автомобілі.

Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники ліквідували пожежі. Також вогнеборці через обстріл ліквідували займання приватного будинку, господарчої споруди та сухої трави.

Раніше, 13 серпня, росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді. Повідомлялося про загиблих і поранених.