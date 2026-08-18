Під ударом опинилися офісні, промислові та складські будівлі.

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Рятувальники ліквідували чотири осередки займань, що виникли внаслідок російської атаки 18 серпня у Броварському районі Київської області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під прицільною атакою ворога опинилися офісні, промислові та складські будівлі. На щастя, обійшлося без загиблих та потерпілих.

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Наразі на чотирьох осередках пожежі ліквідовано, тривають роботи по розбиранню та проливанню конструкцій.

Через постійні повітряні тривоги рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань. Серед особового складу постраждалих та загиблих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС