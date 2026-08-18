МОН спростило оцінювання для учнів 5-9 класів: що зміниться

Відтепер учителям не потрібно обов’язково зазначати в журналі групи результатів.

Міністерство освіти і науки змінило правила оцінювання учнів 5-9 класів. Відтепер учителям не потрібно обов’язково зазначати в журналі групи результатів, а за семестр виставлятимуть одну оцінку з предмета або інтегрованого курсу.

Про це розповіли на сайті МОН.

Основні принципи оцінювання не змінюються. Учителі й надалі визначатимуть, наскільки учні досягають результатів навчання, визначених Державним стандартом та освітніми програмами. Водночас педагоги отримали більше свободи у виборі способів оцінювання.

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Поточні оцінки тепер можна виставляти без позначок ГР1, ГР2, ГР3 чи ГР4. Таке індексування залишається можливим, але лише як додатковий інструмент.

Наприкінці семестру учень отримуватиме одну оцінку з навчального предмета або інтегрованого курсу. Окремі оцінки за кожною групою результатів більше не є обов’язковими. Також учителям не потрібно ставити оцінку на кожному уроці або за кожне виконане завдання.

Як відбуватиметься поточне оцінювання

Поточне оцінювання використовуватимуть, щоб визначати проміжні результати навчання. Учитель сам вирішуватиме, коли і скільки оцінок ставити.

Тематичне оцінювання також не є обов’язковим після кожної теми чи розділу. За потреби вчитель може узагальнити поточні оцінки, провести підсумкову тематичну роботу або використати обидва способи. Семестрову оцінку визначатимуть на основі тематичних оцінок. Якщо їх немає – враховуватимуть поточні оцінки.