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Трегубов: росіяни шукають новий шлях для просування до Куп’янська з півночі

Окупанти останнім часом зміщують акцент своїх дій у західному напрямку – зокрема в бік Раївки.

Трегубов: росіяни шукають новий шлях для просування до Куп’янська з півночі
Віктор Трегубов
Фото: Скриншот відео

Російські війська на Куп’янському напрямку намагаються посилити тиск на захід, щоб створити ширші можливості для просування до Куп’янська з північного напрямку. Однак наразі ці спроби не дають російським військам очікуваного результату.

Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, російські військові останнім часом зміщують акцент своїх дій у західному напрямку.

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"Вони намагаються трохи більше тиснути у західному напрямку, у напрямку тієї самої Раївки, щоб розширити собі можливість вклинення безпосередньо у саме місто з півночі", – пояснив Трегубов.

Речник зазначив, що раніше російські війська намагалися просуватися через Голубівку. Тепер вони шукають додаткові варіанти для розвитку наступальних дій і розширення своїх можливостей на цьому відтинку фронту. Водночаснаразі росіянам не вдається реалізувати цей задум.

"Поки що неефективно станом на зараз, але зрозумілий принаймні план. План логічний: якби він вигорів, для них певно це мало б певну ефективність", – сказав речник.

Він також наголосив, що загальна тактика російських військ на Куп’янському напрямку суттєво не змінилася. Інтенсивність атак періодично зростає або знижується, зокрема залежно від ротацій підрозділів, відновлення логістики та поповнення особового складу.

  • Ще наприкінці липня росіяни посилили наступальні дії на Харківському та Куп'янському напрямках. Наразі значне нарощування сил не приносить суттєвих результатів.Мета окупантів – показати хоч якісь успіхи до завершення літньої кампанії.
  • Росіяни системно тиснуть, намагаючись розділити український плацдарм на схід від річки Оскіл. Також тривають спроби вклинення вздовж державного кордону, зокрема з боку Козачої Лопані.
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