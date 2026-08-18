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На Харківщині затримали агента РФ, підозрюваного в реєстрації 27 Starlink для росіян

Окупанти планували задіяти термінали для координації щтурмів та повітряних атак.

На Харківщині затримали агента РФ, підозрюваного в реєстрації 27 Starlink для росіян
Затримано агента РФ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала на Харківщині ймовірного агента російських спецслужб. За інформацією слідчих, він допомагав ворогу верифікувати термінали супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.

У прифронтовому Ізюмі чоловік зареєстрував 27 таких систем. Росіяни планували задіяти їх для координації штурмів та атак безпілотниками на території Харківщини.

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Його затримали у його помешканні. Як встановило слідство, чоловік не мав роботи та був переселенцем із Хрустального на Луганщині, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією. 

Після переїзду до Ізюма він шукав заробіток в Instagram. Саме тоді ним зацікавилися представники російських спецслужб. Спочатку чоловік за винагороду оформив на себе один термінал Starlink. Пізніше куратор доручив йому зареєструвати більше супутникового обладнання. Для виконання цього завдання чоловік залучав жителів Ізюма.

Крім того, агент мав збирати координати підрозділів Сил оборони. За виконання всіх завдань чоловік очікував, що росіяни допоможуть йому виїхати на окуповану Луганщину.

Фото: СБУ

Слідчі СБУ оголосили чоловікові підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Раніше російського агента, який наводив удари РФ по Хмельниччині, засудили до 15 років ув’язнення. Він відстежував розташування Сил оборони, електропідстанцій та об’єктів Укрзалізниці, по яких окупанти готували свої удари.
  • На Херсонщині контррозвідка СБУ затримала жінку, яка підозрювана у наведенні КАБів на оборонців Херсона. Вона потрапила у поле зору росіян через свою давню знайому, яка проживає на території РФ та співпрацює з російськими спецслужбами.
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