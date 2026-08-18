На Харківщині затримали агента РФ, підозрюваного в реєстрації 27 Starlink для росіян

Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала на Харківщині ймовірного агента російських спецслужб. За інформацією слідчих, він допомагав ворогу верифікувати термінали супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.

У прифронтовому Ізюмі чоловік зареєстрував 27 таких систем. Росіяни планували задіяти їх для координації штурмів та атак безпілотниками на території Харківщини.

Реклама

Його затримали у його помешканні. Як встановило слідство, чоловік не мав роботи та був переселенцем із Хрустального на Луганщині, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією.

Після переїзду до Ізюма він шукав заробіток в Instagram. Саме тоді ним зацікавилися представники російських спецслужб. Спочатку чоловік за винагороду оформив на себе один термінал Starlink. Пізніше куратор доручив йому зареєструвати більше супутникового обладнання. Для виконання цього завдання чоловік залучав жителів Ізюма.

Крім того, агент мав збирати координати підрозділів Сил оборони. За виконання всіх завдань чоловік очікував, що росіяни допоможуть йому виїхати на окуповану Луганщину.

Фото: СБУ

Слідчі СБУ оголосили чоловікові підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.