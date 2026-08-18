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Росія вбила двох мешканців Запорізької області, і ще чотирьох поранила

Від обстрілів постраждали 59 населених пунктів області. 

Росія вбила двох мешканців Запорізької області, і ще чотирьох поранила
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Дві людини загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю,  Запорізькому та Пологівському районах. 

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, 43-річний чоловік та 41-річна жінка загинули через ворожу атаку по садовому товариству обласного центру. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах.

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Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Кушугуму, Таврійському, Зірниці, Юліївці, Зеленій Діброві, Світлій Долині, Мар’янівці, Оріхову, Преображенці, Свободі, Червоній Криниці, Микільському, Васинівці, Мирівці, Гіркому, Воскресенці, Новому Запоріжжю.

812 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Балабине, Кам'яне, Тернувате, Лисогірку, Новояковлівку, Веселянку, Річне, Веселий Гай, Розумівку, Новогупалівку, Шевченківське, Терсянку, Михайло-Лукашеве, Жовту Кручу, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Микільське, Рівне, Придорожнє, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки.

Зафіксовано 4 удари з РСЗВ по Малокатеринівці, Воздвижівці, Цвітковому.

319 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю.

Надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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