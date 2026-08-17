Головне за понеділок, 17 серпня: понад 210 бойових зіткнень, звільнення Андріївки-Клевцового, вибух у Молдові

Бойові дії на Донеччині, 211 бойових зіткнень, ворожі обстріли, схвалення урядом програми діяльності. Яким запам’ятається 1636-й день повномасштабної війни.

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Увечері 17 серпня росіяни атакували Запоріжжя безпілотником. Унаслідок атаки загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сталася пожежа в одному із садових товариств.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 серпня на фронті від початку доби відбулося 211 бойових зіткнень.

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Найбільше атак Сили оборони відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 серпня – в новині.

Сили спеціальних операцій ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку, який російські військові тривалий час намагалися захопити малими штурмовими групами.

За інформацією військових, окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції. Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій провели комплексну операцію зі звільнення села.

30 військовослужбовців РФ здалися в полон. Тих окупантів, які продовжили чинити опір, за даними ССО, знищили.

Національна армія Молдови підтвердила факт порушення повітряного простору країни. Невідомий повітряний об'єкт зафіксували о 17:37 на напрямку Кучурган – Тирасполь, йдеться у повідомленні Нацармії Молдови у Телеграм.

Поліція Молдови повідомила про вибух у полі поблизу села Талмаза Штефан-Водського району.

Після падіння апарата загорілася рослинність. Постраждалих немає.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька російських "Бандеролей" у напрямку Чорноморська та Одеси. А один із дронів "із Одещини перетнув державний кордон в напрямку Республіки Молдова".

Лише за липень Росія вбила в Україні щонайменше 437 цивільних і 2 610 поранила – це найвищий місячний показник втрат серед цивільних з травня 2022 року.

Про це йдеться в останньому звіті Управління ООН з прав людини, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення – це найвищий місячний показник постраждалих дітей з квітня 2022 року.

38% усіх жертв серед цивільних у липні спричинила саме зброя великої дальності.

Сибіга підкреслив, що така рекордна кількість загиблих і поранених цивільних вимагає не чергових заяв про занепокоєння, а конкретних рішень: жорстких санкцій, посилення протиповітряної оборони, тиску на Москву та притягнення Росії до відповідальності.

Кабінет міністрів схвалив програму своєї діяльності. Документ у встановлений законом термін передали на розгляд Верховної Ради.

Прем'єр Сергій Корецький у дописі в Facebook повідомив, що в програмі зафіксовано принципи роботи уряду, основні цілі й конкретні завдання. За кожним напрямком є «чітка персональна відповідальність».

«Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом. Основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат», – сказав він.

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Працівники Державного бюро розслідувань продовжують вивчати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів.

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. За його даними, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

За попередніми висновками, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник - зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

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