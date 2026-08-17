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Головне за ніч та ранок понеділка, 17 серпня: майже 240 боєзіткнень, атака на портову інфраструктуру Одещини

Нічні повітряні атаки, 236 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, удари по промисловості Полтавщини. 

Головне за ніч та ранок понеділка, 17 серпня: майже 240 боєзіткнень, атака на портову інфраструктуру Одещини
Наслідки обстрілу росіянами Донецької області

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 236 боїв.

Найінтенсивніші зіткнення – на Покровському напрямку (33 ворожих атаки).

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки та Степанівки.

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Сили оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 окупантів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 16 НРК.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 17 серпня армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Била по портовій інфраструктурі.

У ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки по портовій інфраструктурі області є четверо потерпілих. Виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

Росіяни атакували промисловість у Миргородському і Кременчуцькому районах Полтавської області. В Кременчуцькому під ударом перебували два підприємства.

На одному з них загоряння ліквідували ще вночі, на другому через загрозу повторних ударів вогнеборці певний час не могли безпечно розпочати гасіння.

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ППО знешкодила 106 із 128 запущених Росією дронів.

Зафіксували влучання на 14 локаціях, у ще двох місцях впали уламки.

Більше інформації – в новині.

У віці 36 років померла американська акторка Гайден Панетьєрі, мати доньки Володимира Кличка Каї.

Подробиці обставин смерті Панетьєрі наразі не повідомляються.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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