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У мережі поширили дипфейк від “українського військового”, який нібито планує здійснити СЗЧ

Він нібито розповідає про “знущання, побиття та свавілля” з боку військового командування.

У мережі поширили дипфейк від “українського військового”, який нібито планує здійснити СЗЧ
Фото: mygreatlearning.com

Пропагандисти поширили у мережі новий дипфейк від імені нібито бійця з 5-ї штурмової бригади ЗСУ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

На відео “військовий” розповідає про “знущання, побиття та свавілля” з боку військового командування, через що планує здійснити СЗЧ. 

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“Характерно, що вустами “бійця” пропагандисти поширюють маніпулятивні наративи російської пропаганди “навіщо така війна”, “ніхто не хоче розбиратися і допомагати”, “бійці кинуті напризволяще””, – зазначили у ЦПД.

Це відео містить характерні ознаки використання техніки дипфейку, а саме візуальні і звукові аномалії: розмиття контурів обличчя, тремтіння зображення та неприродне звучання голосу. 

Аналіз за допомогою спеціалізованих інструментів перевірки контенту також підтвердив, що відео було створене з використанням штучного інтелекту.

Поширюючи подібні підробки, ворожа пропаганда намагається сформувати викривлене уявлення про морально-психологічний стан українських військових, створюючи образ нібито тотального занепаду духу та безнадії. У такий спосіб противник прагне підірвати довіру до Сил оборони України як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення.

  • Нещодавно Центр спростував дипфейк з військовим, який планує здійснити СЗЧ, бо йому спалили військову техніку.
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