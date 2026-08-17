Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці підозрюють 27-річну мешканку Житомирщини у підготовці терактів біля адмінбудівель в Одеській області.

Як розповіли у СБУ, жінку затримали в Ізмаїлі. Підозрюють, що вона на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців.

Затриманою є 27-річна мешканка Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

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Після вербування жінка прибула до портового міста, де орендувала квартиру та отримала від росіян інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації вона спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії.

Фото: СБУ Знайдені докази

Паралельно з цим підозрювана здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони.

Використовуючи ці дані, окупанти могли планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала замаскований у сумці СВП та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби.

Під час обшуку в неї вилучили мобільні телефони, а також дві готові вибухівки та комплектуючі до СВП.

Фото: СБУ Переписка жінки із куратором

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.