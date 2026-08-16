Ворог вдарив по житлових будинках на Одещині, є поранені (оновлено)

Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Один з поранених у важкому стані.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies