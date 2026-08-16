Ворог вдарив по житлових будинках на Одещині, є поранені (оновлено)

Ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру в Одеській області.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ударом реактивного БпЛА зруйнувано два житлових будинки.
За попередньою інформацією, троє людей постраждало.
Оновлено. Кількість постраждалих зросла до пʼятьох.
Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.
На місці триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається уся необхідна допомога.
- Сьогодні ворог атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси. Унаслідок постраждало чотири людини. Троє з них госпіталізовані.