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Ворог вдарив по житлових будинках на Одещині, є поранені (оновлено)

Один з поранених у важкому стані.

Ворог вдарив по житлових будинках на Одещині, є поранені (оновлено)
Російська армія поцілила у житловий сектор
Фото: bessarabiainform.com

Ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру в Одеській області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ударом реактивного БпЛА зруйнувано два житлових будинки. 

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За попередньою інформацією, троє людей постраждало. 

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до пʼятьох. 

Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

  • Сьогодні ворог атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси. Унаслідок постраждало чотири людини. Троє з них госпіталізовані. 
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