РФ атакували Херсона та Інгулець, є постраждалі

Дві жінки отримують медичну допомогу.

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Удень російські окупанти атакували безпілотником типу “Молнія” Центральний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар порапила 36-річна жінка. Попередньо, вона дістала мінно-вибухову травму.

Також близько 10:00 росіяни атакували безпілотником село Інгулець Дарʼївської громади. Через ворожий удар 46-річна жінка дістала мінно-вибухову травму.

Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.