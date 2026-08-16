РФ атакували Херсона та Інгулець, є постраждалі

Удень російські окупанти атакували безпілотником типу “Молнія” Центральний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під ворожий удар порапила 36-річна жінка. Попередньо, вона дістала мінно-вибухову травму.
Також близько 10:00 росіяни атакували безпілотником село Інгулець Дарʼївської громади. Через ворожий удар 46-річна жінка дістала мінно-вибухову травму.
Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
- Російські війська атакували дроном Центральний район Херсона і зранку, постраждав цивільний.
- Минулої доби російські війська масовано атакували Херсонську область авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Загинула людина, ще 9 поранені.