На Херсонщині російський дрон влучив у житловий будинок і вбив його власника

Російські війська атакували безпілотником житловий будинок у Новодмитрівці Білозерської громади Херсонської області.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок влучання дрона у власній оселі загинув 49-річний чоловік.
"Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого", – написав голова ОВА.
За попередню добу російська армія била по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Зокрема вороги пошкодили 6 багатоповерхівок та 4 приватних будинки.
Також Росія понівечила супермаркет, адмінбудівлі, магазин, аптеку, господарську споруду, мікроавтобус, сільгосптехніку, приватні гаражі та автомобілі. 28 людей дістали пораненння.