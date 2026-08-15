На Херсонщині російський дрон влучив у житловий будинок і вбив його власника

Також Росія понівечила супермаркет, адмінбудівлі, магазин, аптеку, господарську споруду, мікроавтобус, сільгосптехніку, приватні гаражі та автомобілі. 28 людей дістали пораненння.

За попередню добу російська армія била по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Зокрема вороги пошкодили 6 багатоповерхівок та 4 приватних будинки.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого", – написав голова ОВА.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Загиблому було 49 років.

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