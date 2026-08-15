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На Херсонщині російський дрон влучив у житловий будинок і вбив його власника

Загиблому було 49 років.

На Херсонщині російський дрон влучив у житловий будинок і вбив його власника
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Російські війська атакували безпілотником житловий будинок у Новодмитрівці Білозерської громади Херсонської області. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок влучання дрона у власній оселі загинув 49-річний чоловік.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого", – написав голова ОВА.

За попередню добу російська армія била по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Зокрема  вороги пошкодили 6 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. 

Також Росія понівечила супермаркет, адмінбудівлі, магазин, аптеку, господарську споруду,  мікроавтобус, сільгосптехніку, приватні гаражі та автомобілі. 28 людей дістали пораненння.

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