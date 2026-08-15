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​На Одещині у морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання

Тіло підлітка виявили за 7 кілометрів від місця, де його востаннє бачили.

​На Одещині у морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання
У морі виявили тіло 14-річного хлопця
Фото: Поліція Одещини

На Одещині завершили пошуки 14-річного хлопця, який зник у морі. Тіло підлітка виявили через два дні приблизно за 7 кілометрів від місця, де його востаннє бачили.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Повідомлення про зникнення дитини під час купання надійшло до поліції ввечері 13 серпня. До пошукової операції залучили поліцейських, водолазів ДСНС, військовослужбовців Державної прикордонної служби та Сил територіальної оборони.

У суботу, 15 серпня, близько 16:00 одна з пошукових груп виявила тіло хлопця у воді. Його підняли на берег. Тіло направлять на судово-медичну експертизу. Фахівці мають встановити остаточну причину смерті.

Правоохоронці нагадали, що пляжі на території Білгород-Дністровського району закриті для відвідування та купання. В умовах воєнного стану перебування на узбережжі становить підвищену небезпеку через міни та вибухонебезпечні предмети.

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