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Захарова звинуватила Україну в "хаосі" на продовольчому ринку

Кремль намагається перекласти на Україну відповідальність за наслідки власних атак.

Захарова звинуватила Україну в "хаосі" на продовольчому ринку
Фото: Центр стратегічних комунікацій

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито "Україна провокує хаос на світовому продовольчому ринку атаками на судна з агропродукцією".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У Центрі наголошують, що ця заява є маніпуляцією, адже саме Росія систематично атакує українські порти, зернову інфраструктуру та цивільне судноплавство, створюючи загрози для експорту українського продовольства.

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Зокрема, 13 серпня російські війська атакували порт Ізмаїл, пошкодивши інфраструктуру одного з ключових маршрутів українського агроекспорту.

У Центрі також нагадали, що ООН раніше попереджала про серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки через російську блокаду українських портів. Саме для розв'язання цієї проблеми у 2022 році була започаткована Чорноморська зернова ініціатива.

За даними Reuters, у першій половині серпня 2026 року експорт українського зерна скоротився на 75% у річному вимірі на тлі російських атак на порти та судноплавство.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Кремль намагається перекласти на Україну відповідальність за наслідки власних атак, створюючи хибне уявлення про причини проблем на світовому продовольчому ринку.

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