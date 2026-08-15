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Сил оборони вдарили ракетами "Фламінго" по російському центру "Прогрес", також уражено "Саваслейка"

Також Сили оборони вдарили по нафтовому об'єкту в Усть-Лузі.

Сил оборони вдарили ракетами "Фламінго" по російському центру "Прогрес", також уражено "Саваслейка"
Фото: Exilenova+

Українські військові уразили низку важливих для російського ВПК та паливної інфраструктури. Уражено центр "Прогрес", аеродром "Саваслейська" та нафтовий об'єкт в Росії.

Про результати ударів повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, у Самарському регіоні Росії уражено центр "Прогрес", який входить до структури "Роскосмосу" та займався виробництвом електроніки. Зеленський зазначив, що під час операції застосовувалися українські ракети "Фламінго".

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Відстань від українського кордону до об’єкта становить близько 900 кілометрів.

Також українські далекобійні засоби уразили аеродром "Саваслейка", де базуються російські носії ракет, які використовують для ударів по території України. За словами Зеленського, він розташований приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.

Окрім цього, зафіксовано пошкодження нафтового об’єкта в районі населеного пункту Усть-Луга. Відстань до нього від України, за словами президента, становить понад 800 кілометрів.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався", – заявив Зеленський.

Президент подякував українським підрозділам, які брали участь в ударах, та наголосив, що метою таких операцій є зменшення спроможностей Росії вести війну проти України.

"Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим – конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів", – зазначив Зеленський.

Також Генштаб підтвердив ураження ракетно-космічного центру "Прогрес" у Самарі та аеродрому «Саваслейка.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

На аеродромі "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території аеродрому.

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