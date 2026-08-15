Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині (оновлено)

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Російська армія атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Рятувальники працюють на місці, приборкують вогонь. Інформація про постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Станом на зараз двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Павлоград. Це чоловіки 47 і 54 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені кілька приватних будинків.