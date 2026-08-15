Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині (оновлено)

Російська армія атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Виникла пожежа.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Рятувальники працюють на місці, приборкують вогонь. Інформація про постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Станом на зараз двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Павлоград. Це чоловіки 47 і 54 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджені кілька приватних будинків.
- У Марганці Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки російських військ загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей отримали поранення.