На Полтавщині через дронову атаку постраждали люди, є пошкодження інфраструктури

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На Полтавщині російські дрони атакували промислове підприємство та приватне господарство. Унаслідок атаки пошкоджені два житлові будинки, двоє людей отримали травми.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, один із російських БпЛА влучив у промислове підприємство на території Миргородського району.

Ще один безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені покрівлі та вікна двох житлових будинків.

Унаслідок атаки дві людини отримали травми. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.