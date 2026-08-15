Через російські обстріли на Харківщині постраждали шестеро людей, є руйнування

Під обстрілами опинився Харків і ще 19 населених пунктів області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атак поранень зазнали шестеро людей. У м. Лозова зазнали вибухових поранень чоловіки 33 і 34 років, гостру реакцію на стрес отримали 40-річна жінка і 48-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 60-річного чоловіка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 33-річний чоловік.

Реклама

За минулу добу російські військові застосували по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

7 керованих авіаційних бомб;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

1 FPV-дрон;

52 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.

У Богодухівському районі пошкоджені два складські приміщення, 50 тонн зерна, зерноочисна машина, приватні будинки, господарські споруди, церква та автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Великому Бурлуку.

В Ізюмському районі пошкоджені дошкільний заклад у Балаклії, приватний будинок у Комарівці, ферма та елеватор у Бугаївці. Також постраждала худоба.

У Харківському районі пошкоджені торговий центр у Малій Данилівці та приватний будинок у Руських Тишках.

У Лозівському районі пошкоджені складська будівля у Близнюках, господарська споруда в Лозовій, автомобілі, приватний будинок та поле з пшеницею.

У Чугуївському районі пошкоджені автомобіль у Шестаковому, а також дві будівлі та дві господарські споруди у Водяхівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 275 людей. Загалом від початку роботи в пункті зареєстрували 52 539 людей.