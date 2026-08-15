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Упродовж доби окупанти завдали 971 удар по 42 населених пунктах Запорізької області. Дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Софіївці, Запасному, Новотроїцькому, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Омельнику, Свободі, Червоній Криниці.

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709 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Біленьке, Розумівку, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новотроїцьке, Родинське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Лугівське, Рівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Верхню Терсу, Долинку, Копані.

251 артудар прийшовся по Малокатеринівці, Григорівці, Червонодніпровці, Річному, Запорожцю, Запасному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Також стало відомо про трьох поранених внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

"росіяни fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка. Поранень дістав 65-річний чоловік, чий транспортний засіб рухався по одній із вулиць села", – каже Федоров.

Ще дві людини – чоловік 62 років та жінка 58 років – постраждали у авто неподалік залізничного переїзду.