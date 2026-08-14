Майже 200 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Там росіяни штурмували 27 разів.

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Від початку доби 14 серпня на фронті відбулося 194 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог здійснив 52 авіаційних ударів із застосуванням 159 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7023 дронів-камікадзе та здійснив 2120 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося три боєзіткнення, ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів зокрема.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча. Два боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку відбулось дев’ять атак ворога у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки, Озерного й Миколаївки. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Торецьке, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка, Кучерів Яр. Три боєзіткнення триває.

Вісімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Сергіївка. Два боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 32 окупанти, 9 - поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, один засіб РЕБ, один пункт управління БпЛА, три склади боєприпасів та 42 укриття особового складу противника. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА, а також 101 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 393 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у бік населених пунктів Піддубне, Мирне, Вербове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Верхня Терса, Новоселівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.