"Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини дві родини з дітьми та 71-річну жінку

Поліцейські допомогли виїхати з небезпечної території п’ятьом дітям, двом матерям та літній мешканці Буринської громади.
Про це повідомляє поліція Сумщини.
Евакуаційна група "Білі янголи" вирушила до одного з прикордонних сіл Буринської громади, де на правоохоронців чекали дві родини з неповнолітніми дітьми та 71-річна жінка.
Поліцейські вивезли 35-річну матір разом із її 13-річним сином та 8-річною донькою. Також із небезпечної території евакуювали 32-річну жінку разом із її 14-річною та 6-річною доньками.
Окрім того, "Білі янголи" допомогли залишити прикордоння 71-річній місцевій мешканці.
У поліції зазначають, що евакуаційні місії у прикордонних громадах залишаються небезпечними через російські ударні та розвідувальні безпілотники. Попри ризики, поліцейські продовжують евакуювати цивільних із районів, які перебувають під загрозою російських атак.
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