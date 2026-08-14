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"Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини дві родини з дітьми та 71-річну жінку

Правоохоронці евакуювали цивільних із Буринської громади.

"Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини дві родини з дітьми та 71-річну жінку
евакуація
Фото: Нацполіція Сумщини

Поліцейські допомогли виїхати з небезпечної території п’ятьом дітям, двом матерям та літній мешканці Буринської громади.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

Евакуаційна група "Білі янголи" вирушила до одного з прикордонних сіл Буринської громади, де на правоохоронців чекали дві родини з неповнолітніми дітьми та 71-річна жінка.

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Поліцейські вивезли 35-річну матір разом із її 13-річним сином та 8-річною донькою. Також із небезпечної території евакуювали 32-річну жінку разом із її 14-річною та 6-річною доньками.

Окрім того, "Білі янголи" допомогли залишити прикордоння 71-річній місцевій мешканці.

У поліції зазначають, що евакуаційні місії у прикордонних громадах залишаються небезпечними через російські ударні та розвідувальні безпілотники. Попри ризики, поліцейські продовжують евакуювати цивільних із районів, які перебувають під загрозою російських атак.

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