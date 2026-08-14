Кремль намагається представити цивільну портову та логістичну інфраструктуру як нібито законні військові цілі.

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Російська пропаганда поширює твердження про нібито використання цивільних портів на Дунаї у військових цілях або для потреб НАТО, щоб виправдати удари по українській портовій, логістичній та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Як зазначають у Центрі, російська сторона таким чином підміняє причинно-наслідковий зв’язок: замість того, щоб говорити про наслідки атак для цивільної інфраструктури та міжнародної торгівлі, пропаганда намагається представити обстріли як удари по нібито "законних військових цілях".

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що мета цієї інформаційної кампанії — виправдати російські атаки на альтернативні маршрути експорту українського зерна через Дунай.

Крім того, російська пропаганда намагається залякати мешканців південних регіонів України та перекласти відповідальність за наслідки атак на українську сторону.

"Ключовий маніпулятивний прийом – твердження, що цивільні порти на Дунаї начебто використовуються у військових цілях або для потреб НАТО", – зазначили у Центрі.