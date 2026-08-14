Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна прокремлівському агітатору, якого викрили у квітні 2024 року в Первомайську Миколаївської області.

Це перший подібний вирок за заперечення української державності і підтримку російської агресії для особи, яка займалася лише інформаційно-підривною діяльністю, заявила Служба безпеки України.

Засудженим виявився житель Первомайська, який ховався від мобілізації. Чоловік розповсюджував російську пропаганду від імені нібито «необільшовицького» підпілля. Для поширення публікацій він створив сайт і використовував свою сторінку у «ВКонтакте». Згодом зловмисник також намагався знайти спільників для формування осередку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку, мобільний телефон і велику кількість прокремлівської літератури. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.