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​На Миколаївщині пропагандиста засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду

Засудженим виявився житель Первомайська, який ховався від мобілізації.

​На Миколаївщині пропагандиста засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду
російська пропаганда
Фото: EPA/UPG

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна прокремлівському агітатору, якого викрили у квітні 2024 року в Первомайську Миколаївської області.

Це перший подібний вирок за заперечення української державності і підтримку російської агресії для особи, яка займалася лише інформаційно-підривною діяльністю, заявила Служба безпеки України.

Засудженим виявився житель Первомайська, який ховався від мобілізації. Чоловік розповсюджував російську пропаганду від імені нібито «необільшовицького» підпілля. Для поширення публікацій він створив сайт і використовував свою сторінку у «ВКонтакте». Згодом зловмисник також намагався знайти спільників для формування осередку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку, мобільний телефон і велику кількість прокремлівської літератури. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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