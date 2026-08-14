На Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків до Словаччини: вартість сягала 32 тисяч доларів

На Закарпатті правоохоронці викрили групу, яка організовувала незаконний виїзд військовозобов’язаних і чинних військових до Словаччини. Вартість послуг становила від 6 тисяч доларів до 32 тисяч за людину.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними слідства, організаторкою була 55-річна жителька Закарпаття, яка залучила до схеми кількох мешканців Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вони підшуковували житло, доставляли чоловіків до прикордоння та організовували перетин кордону.

Окремо учасники схеми пропонували допомогу військовослужбовцям у незаконному вибутті з військових частин. В одному з випадків за переправлення військового до Словаччини домовилися про 18 тисяч в американській валюті. В іншому – за такий маршрут просили вже 32 тисячі доларів, з них тисячу передали військовому за виведення мобілізованого з частини.

Правоохоронці затримали шістьох учасників схеми. Під час обшуків вилучили понад мільйон гривень у різній валюті, банківські картки, телефони, документи та автомобіль. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.